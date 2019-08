Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall mit schwerverletztem Rollerfahrer, Zeugen werden gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Auf der Comeniusstraße ist der Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 27. August, schwer verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr fuhr der 43-jährige Mann aus Baesweiler mit seinem Kleinkraftrad auf der Comeniusstraße in Richtung Maastrichter Straße. An der Einmündung zur Mozartstraße kam ihm ein weißer Kleintransporter entgegen, der auf der Comeniusstraße in Richtung Mühlenfeldweg fuhr. Wie der Rollerfahrer später schilderte, wurde er auf Höhe der dortigen Verkehrsverengung vom Außenspiegel des Transporters touchiert. Durch die Berührung stieß er mit seinem Zweirad gegen den Bordstein und kam infolgedessen zu Fall. Ohne sich um den Rollerfahrer zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des Kleintransporters vom Unfallort. Der 43-Jährige verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Aussage des Verletzten steuerte ein Mann den weißen Kleintransporter. Möglicherweise handelte es sich dabei um ein Fahrzeug der Marke Ford.

Zur Klärung des Unfalls werden der Fahrer des Kleintransporters sowie mögliche Zeugen gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

