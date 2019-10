Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Person im Fahrzeug verbrannt Do., 03.10.2019

37671 Höxter (ots)

Um 23.28 Uhr befuhr ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit die Corveyer Strasse in Höxter-Stahle in Fahrtrichtung Kreuzung Corveyer Str./Heinser Str./Holzmindener Str./Am Sportplatz. Der Pkw fuhr geradeaus über die Kreuzung und prallte gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug in Brand. Das Feuer griff auf das Haus über. Der Fahrer verbrannte in dem Pkw. Die Identität der Person steht noch nicht fest. Das Verkehrskommissariat und die Kriminalpolizei waren noch in der Nacht vor Ort und haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Ko.

