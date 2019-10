Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mofa-Fahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Höxter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Grubestraße in Höxter verletzte sich am Mittwoch, 02.10.2019, gegen 15.20 Uhr, eine Mofa-Fahrerin schwer. Die 64-Jährige aus Höxter befuhr die Grubestraße aus Richtung Corbiestraße in Richtung Obere Mauerstraße. Dabei beachtete sie den VW Golf einer 59-jährigen Frau aus Höxter nicht, die von rechts kommend aus der Wallstraße in die Grubestraße einbiegen wollte. Obwohl beide versuchten auszuweichen, streifte das Mofa den Golf. Dadurch stürzte die 64-Jährige und musste anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. /Te.

