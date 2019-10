Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Heckscheibe von Polo eingeschlagen

34414 Warburg (ots)

Am Dienstag, 01.10.2019, gegen 16:00 Uhr, hatte ein 75-jähriger Mann aus Warburg seinen VW Polo an der Straßenecke Am Horenberg/ Zum Lager in Dössel abgestellt. Als er gegen 16:25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Heckscheibe seines Polos eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet. Die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

