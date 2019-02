Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze- Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hau)- Am 15.02.2019 gegen 08.45 Uhr parkte ein Fahrzeugführer seinen schwarzen PKW Opel auf dem Kundenparkplatz des EDEKA- Marktes am Saaledamm in Elze und begab sich für ca 15 Minuten in den Supermarkt. Als er gegen 09.00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Frontschürze fest. Der Verursacher hatte sich allerdings bereits entfernt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder im besten Fall der Verursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze, Tel 05068-93030, oder der Polizei in Gronau, Tel 05182-909220, in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell