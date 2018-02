POL-PPRP: 23-Jährige auf dem Heimweg geschlagen

Ludwigshafen (ots) - Am 28.02.2018 gegen 00:18 Uhr befand sich die 23-jährige Geschädigte auf dem Heimweg und lief zu Fuß in der Mittelpartstraße, als ihr plötzlich ein derzeit unbekannter Mann entgegen kam und ihr so heftig ins Gesicht schlug, dass sie zu Boden fiel. Daraufhin schlug der Täter weiter auf sie ein. Die 23-Jährige begann laut zu schreien, worauf der Mann von ihr abließ und sie in Richtung Buschwegbrücke flüchten und den Notruf verständigen konnte. Der Täter war etwa 1,75 m groß, war korpulent und hatte ein rundes Gesicht. Weiterhin trug er eine schwarze Wollmütze, eine schwarze "Bomberjacke" und eine schwarze Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

