POL-PPRP: Angerempelt und bestohlen

Ludwigshafen (ots) - Einer 69-Jährige wurde am bereits Montag (26.02.2018) der Geldbeutel durch eine unbekannten Person gestohlen. Die Seniorin befand sich gegen 13.30 Uhr in einem Supermarkt in der Hoheloogstraße, als sie von einer unbekannten Person angerempelt wurde. Zunächst dachte sich die 69-Jährige nichts dabei. An der Kasse stellte sie schließlich das Fehlen ihres Geldbeutels mit 50 Euro Bargeld fest. Die Täterin wäre circa 1,60 m groß, von schlanker Statur und zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen. Darüber hinaus trug sie lockige Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

