POL-PPRP: Trickdiebstahl in Friseursalon

Ludwigshafen (ots) - Am 26.02.2018 gegen 16:15 Uhr betraten zwei Männer ein Friseursalon in der Ludwigstraße. Während der erste Mann eine Angestellte in ein Beratungsgespräch verwickelte, steckte der zweite einen elektrischen Haarschneider im Wert von 200 Euro unter seine Jacke. Da die Angestellte dies jedoch bemerkt hatte, sprach sie den Mann darauf an und zog den Haarschneider aus dessen Jacke. Darauf ergriff dieser Mann die Flucht. Der 44-jährige Komplize, welcher offensichtlich eine Gehbehinderung hatte, konnte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Der Flüchtige war etwa 50 Jahre alt, zirka 1,75 m groß, hatte einen Bart und einen Zopf. Auf dem Kopf trug er eine Kappe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

