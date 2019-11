Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knöringen - Schwerer Verkehrsunfall auf der A65, Auto überschlägt sich

Knöringen (ots)

Am 21.11.2019, kurz nach 16 Uhr, befuhr die 77-jährige VW-Fahrerin die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Kurz nach der Abfahrt Landau-Dammheim kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr die VW-Fahrerin auf den Beginn der dortigen Schutzplanke auf, wodurch diese als Sprungschanze fungierte. Der PKW VW hob ab, überschlug sich mehrfach rechts neben der Fahrbahn und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Landauer Krankenhaus verbracht. Am PKW VW entstand Totalschaden, ferner wurde die Schutzplanke beschädigt. Zudem kollidierte der PKW in der Luft mit einer blauen Autobahn-Entfernungstafel, welche durch den Zusammenprall aus der Halterung gerissen wurde Es entstand Schaden von insgesamt 20.000 Euro. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, da während der Bergungsmaßnahmen der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden musste. Die Autobahnmeisterei Kandel wurde ebenfalls verständigt. Weitere Fahrzeuge waren in den Unfall nicht involviert. Unfallursächlich war nach ersten Ermittlungen ein Sekundenschlaf der Fahrzeugführerin. Der Führerschein wurde einbehalten und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

