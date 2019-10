Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever 18.-20.10.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer Am Freitag, gg. 12:45 Uhr, kam es in Jever, Kreuzung "Alter Markt", zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 24-jährigen Motorradfahrer. Dieser befuhr die Mühlenstraße in Rtg. Von-Thünen-Ufer. In Höhe der Kreuzung Alter Markt beabsichtigte ein entgegenkommender 22-jähriger Pkw nach links, auf den Alten Markt, abzubiegen. Dabei übersah dieser den 24-jährigen Motorradfahrer, der stürzte und sich leicht verletzte. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Verkehrsunfall; Anhänger reißt ab Am Samstag, gg. 17:25 Uhr, befährt eine 41-jährige Pkw-Fahrerin mit Anhänger die Kreisstraße 325 (Jadestraße), aus Rtg. Schillig kommend, in Rtg. Horumersiel. Auf gerade Strecke löst sich plötzlich die abnehmbare Anhängerkupplung vom Pkw. Der Anhänger schleudert nach rechts von der Fahrbahn gegen einen Baum und bleibt letztendlich in einem angrenzenden Graben liegen. Der Anhänger sowie die Ladung wurden nicht unerheblich beschädigt. Versuchter Einbruch in Strandgebäude In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein auf dem Gelände des FKK-Strandes in Hooksiel, Bäderstraße, befindliches Gebäude ein, indem sich u.a. ein Imbiss -und Kiosk befindet. Im Gebäude zerstörten die Täter die Kunststofffüllung einer Nebeneingangstür, verließen aber das Gebäude ohne etwas entwendet zu haben. Die Täter rechneten wahrscheinlich nicht damit, dass das Gebäude, aufgrund des Saisonendes, bereits weitestgehend leergeräumt wurde. Diebstahl aus Pkw In dem Tatzeitraum von Freitag, 23:45 Uhr - Samstag, 01:40 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem grauschwarzen VW, der am Anfang des Klein-Ostiemer-Weges in Schortens, parkte. Der Täter bediente sich dabei eines Gullydeckels, den dieser in der Nähe aushob und warf diesen gegen die Scheibe der Fahrertür. Aus der Innenseite der Fahrertür entwendete der Täter eine Geldbörse. Zeugen, die in dem Tatzeitraum etwas gehört oder Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Sicherstellung einer Schreckschusswaffe Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung am Freitagabend, gg. 21:00 Uhr, eine Gruppe von Jugendlichen in Jever auf, aus der sich eine Person verdächtig benahm, weil diese auffällig etwas in einen mitgeführten Rucksack verstaute. Der 18-Jährige und sein mitgeführter Rucksack wurden überprüft. Dabei stellten die Beamten eine mitgeführte Schreckschusspistole fest, die sichergestellt wurde. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

