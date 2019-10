Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel 19.-20.10.2019

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Varel Am Freitag, den 18.10.2019, gegen 17.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein an der Hafenstraße gelegenes Wohnhaus. Drei Jugendliche Personen versuchten, in dem sie gegen eine Tür traten, in den unbewohnten Teil des Wohnhauses einzudringen. Laut Zeugenangaben sollen die Jugendlichen, deren Alter auf 13 bis 14 Jahre geschätzt wurde, mit Jogginghosen bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, unter der Rufnummer 04451/9230, in Verbindung zu setzen. Versuchter Reifendiebstahl Varel Auf die Alufelgen eines Ford-S-Max hatten es Täter in der Nacht zu Samstag, den 19.10.2019 abgesehen. Zwischen 23.00 Uhr und 03.30 Uhr demontierten sie die Räder des in der Arngaster Straße abgestellten Pkw. Die demontierten Räder blieben am Tatort bzw. in Tatortnähe zurück, sodass anzunehmen ist, dass der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, unter der Rufnummer 04451/9230, in Verbindung zu setzen. Pkw-Scheibe Eingeschlagen Varel Am 19.10.2019, gegen 11.25 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe gemeldet. Das Fahrzeug, ein graufarbener Mercedes mit der Werbeaufschrift der Firma "Tupperware" stand in Altjührden auf einem an der Wiefelsteder Straße gelegenen Firmengrundstück. Dort war es am 17.10.2019, gegen 09.00 Uhr, unbeschädigt abgestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, unter der Rufnummer 04451/9230, in Verbindung zu setzen. Spiegel abgetreten Varel Unbekannte haben in der Hafenstraße den rechten Außenspiegel eines gelben VW Fox abgetreten. Der Wagen war dort am 18.10.2019, gegen 11.00 Uhr, von der Eigentümerin abgestellt worden. Am 19.10.2019, gegen 15.00 Uhr, stellte sie den Schaden am Fahrzeug fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, unter der Rufnummer 04451/9230, in Verbindung zu setzen. Motorrad Marke Eigenbau Fahrrad war mit Verbrennungsmotor ausgerüstet Varel Dass er für sich und andere eine Gefahr darstellen könnte, darüber hatte sich ein 33-jähriger Mann aus Varel offenbar keine Gedanken gemacht. Er war gegen 23.25 Uhr in der Hafenstraße aufgefallen, da er dort mit einem Fahrrad, welches offensichtlich im Eigenbau mit einem Verbrennungsmotor ausgerüstet wurde, unterwegs war. Der Mann versuchte sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, konnte schließlich aber gestellt werden. Da er ohne Pflichtversicherung fuhr, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem alkoholisiert unterwegs war, wird er sich nunmehr einem Strafverfahren stellen müssen. Versuchter Einbruchdiebstahl in Geschäftshaus Bockhorn Am frühen Sonntagmorgen, um 04.37 Uhr, meldete ein unbekannter Zeuge eine Alarmauslösung bei einem an der Lange Straße gelegenen Geschäftshaus. Bei der polizeilichen Überprüfung des Objekts, in dem sich ein Textilmarkt und eine Spielothek befinden, konnte eine zerstörte Fensterscheibe festgestellt werden. Nach derzeitigem Sachstand gelang es den Tätern, über dieses Fenster in das Objekt einzudringen und dort eine Tür zu einem Heizungs-/Technikraum aufzuhebeln. Die Geschäftsräume wurden nicht betreten. Stehlgut wurde nicht erlangt. Der Meldende und andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, unter der Rufnummer 04451/9230, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell