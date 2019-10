Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vier Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Wilhelmshaven - drei Pkw und eine Mofa betroffen - Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 17.10.2019, kam es zu vier Sachbeschädigungen, bei denen drei Fahrzeuge und eine Mofa betroffen sind. In der Weidenstraße wurde ein Pkw Skoda zerkratzt. In der Bismarckstraße wurde ein Pkw Opel beschädigt, bei einem Pkw Peugeot, der am Südstrand geparkt war, wurde der Außenspiegel abgetreten und bei einer in der Ahrstraße abgestellten Mofa konnten diverse Kratzer festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges, wie z.B. eine laute Personengruppe oder andere verdächtige Personen bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

