Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Zusammenstoß mit einem auf die Fahrbahn laufenden Hund - Polizei sucht den Hundehalter und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Freitagmorgen, 18.10.2019, kam es auf dem Friesendamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger befuhr gegen 06:40 Uhr mit seinem Pkw die Straße "Friesendamm" in südliche Richtung. Auf der Höhe zur Einmündung "Zum Ölhafen" stieß er mit einem von links kommenden Schäferhund zusammen, der zuvor plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen kam. Nach dem Zusammenstoß rannte der Hund in die umliegenden Felder davon und konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Infolge des Zusammenstoßes wurde der Pkw Opel im rechten Frontbereich beschädigt, der Stoßfänger vorne rechts eingedrückt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Hundehalter des Schäferhundes, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell