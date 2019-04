Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Transporter fährt Kind in 17449 Karlshagen an- Kind schwer verletzt

PR Heringsdorf (ots)

Am 05.04.2019 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Karlshagen zwischen einem Transporter und einem Kind. Der Fahrer eines Transporters wollte aus einem Grundstück in der Fliederstraße vorwärts ausparken,dabei erfasste der Fahrer das 5-jährige Mädchen welches seitlich am Transporter vorbeigelaufen ist und überrollte es mit der Hinterachse. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und nach erster medizinischer Betreuung mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald geflogen. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

