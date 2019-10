Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrskontrollen im Rahmen einer Fortbildung am Hasporter Damm

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 11. Oktober 2019, nahmen etwa 30 Beamtinnen und Beamte, insbesondere Neuzugänge, die zu Beginn des Oktobers in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch begrüßt werden konnten, an einer Fortbildung im Bereich Verkehrsrecht teil.

Dabei wurden die Inhalte des Seminars nicht nur theoretisch vermittelt. Die Kollegen konnten ihr neugewonnenes Wissen zum Abschluss des Tages im Rahmen einer stationären Kontrolle am Hasporter Damm in Delmenhorst anwenden.

Insgesamt konnten während der Kontrollmaßnahmen 126 Pkw gezählt werden, dessen Fahrer durch die Kontrollteams genauer unter die Lupe genommen wurden. Neben 42 Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Gurt- und Handyverstöße konnten zwei Fahrer angetroffen werden, die drogentypische Ausfallerscheinungen zeigten.

Während der Kontrolle zwischen 11:00 und 15:00 Uhr konnte zunächst um 12:15 Uhr ein 34-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Pkw festgestellt werden, der im Rahmen der ersten Testverfahren drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenschnelltest reagierte daraufhin positiv auf THC.

Um 13:05 Uhr fuhr ein 30-Jähriger aus Ganderkesee auf die Kontrollstelle zu. Bei der Kontrolle des Fahrers konnten ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenvortest konnte nicht durchgeführt werden.

Beide Fahrer wurden nach den getroffenen Feststellungen zur Dienststelle gebracht. Hier wurden ihnen Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Beide haben nun mit Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell