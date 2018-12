POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 03.12.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

In eigener Sache:

(fg) Polizeioberkommissarin Julia Höfer wird im Dezember bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen hospitieren. Ihre Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "jh".

1. Einbruch in Kirchengemeinde - Offenbach

(jh) Indem sie zwei Scheiben einschlugen, verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zugang zu den Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde in der Arthur-Zitscher-Straße in Offenbach. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Büroräume der Gemeinde und entwendeten hieraus Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Schüsse von Balkon lösen Polizeieinsatz aus - Langen

(fg) Am frühen Sonntagmorgen alarmierten mehrere Anwohner der Triftstraße die Polizei und gaben an, Schüsse gehört zu haben. Als eine Streifenbesatzung kurze Zeit später gegen 4 Uhr vor Ort eintraf, vernahm auch sie die schussähnlichen Geräusche. Daraufhin wurden mehrere Streifen zur Unterstützung herbeigerufen und die Wohnung lokalisiert. Offenbar schossen Bewohner von einem Balkon mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Wenig später nahmen die eingesetzten Polizisten vier Anwohner vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zwei Schreckschusspistolen sichergestellt; verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen dauern an.

3. Einbruch in Einfamilienhaus - Dietzenbach

(jh) Schmuck in bislang unbekannter Höhe erbeuteten Unbekannte, die am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus im Dietzenbacher Keltenring einbrachen. In der Zeit zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, kletterten die Einbrecher zunächst über einen Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück der Bewohner. Anschließend brachen sie gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Nachdem die Unbekannten so ins Haus gelangten, durchsuchten sie dieses nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck in bislang noch nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. 24.000 Euro Sachschaden bei Unfall - Dietzenbach

(av) Bei einem Unfall auf der Hauptstraße entstand am Freitagabend ein hoher Sachschaden von 24.000 Euro; der Unfallhergang ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Audi A3 von Heusenstamm kommend über die Landstraße 3001 in Richtung Dietzenbach und wollte am Ortseingang nach links in die Waldstraße abbiegen. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Ford S-Max auf der L3001 in entgegengesetzte Richtung. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen, es wurde niemand verletzt, aber an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei fragt nun nach Zeugen, die den Unfall oder die Situation kurz zuvor beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache in Dietzenbach zu melden.

5. Gerade mal 15 Minuten weg - Neu-Isenburg

(av) Gerade einmal 15 Minuten ließ ein Langener am Samstag auf einem Supermarktparkplatz in der Pittnerstraße sein Auto aus den Augen - diese reichten einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, um das Auto zu beschädigten und davonzufahren. Um 20 Uhr stellte der Mann seinen silbernen Mercedes Viano ab und ging einkaufen. Als er gegen 20.15 Uhr zurückkehrte, fand er seinen Kotflügel an der Fahrerseite verbeult vor. Ein Unbekannter hatte dies offenbar beim Ein- oder Ausparken verursacht und war danach weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

Bereich Main-Kinzig

In eigener Sache:

1. Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge - Hanau

(jh) Insgesamt vier Fahrzeuge beschädigten Unbekannte am Freitagabend in der August-Gaul-Straße in Großauheim. Gegen 22.30 Uhr wurden der Polizeistation Großauheim die beschädigten Fahrzeuge gemeldet. Alle vier wurden auf der jeweiligen Beifahrerseite zerkratzt, an zweien zudem die Außenspiegel beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 8.500 EUR. Die Täter flüchteten, weshalb die Polizei nun dringend Zeugen sucht. Wer am Freitagabend in der Zeit von 20 Uhr bis 22.30 Uhr im Bereich rund um die August-Gaul-Straße Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Offenbach, 03.12.2018, Pressestelle, Rudi Neu

