Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Drei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven mit jeweils verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Ein örtlicher Abschleppdienst teilte der Polizei am Donnerstagvormittag, 17.10.2019, um kurz nach 10 Uhr mit, dass es im Kolumbusring zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein Pkw Golf, Ecke Kopernikusstraße augenscheinlich frontal gegen einen Baum gefahren ist. Die leicht verletzte 62-jährige Fahrzeugführerin gab an, dass ihr während der Fahrt schwarz vor Augen wurde und sie sich an nichts erinnern könne. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, zur Höhe des Unfallschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Gegen 11:40 Uhr kam es auf der Hooksieler Landstraße (L 807) zu einem weiteren Unfall. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die L807 in Richtung Sengwarden. Zu der Zeit befuhr eine 79-Jährige mit ihrem Pkw die L807 in entgegengesetzte Richtung (Rtg Voslapp).

Der 19-Jährige beabsichtigte, die L807 zu verlassen und übersah beim Abbiegen in die Utterser Landstraße nach links die vorfahrtberechtigte 79-Jährige. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Um die Mittagszeit befuhren gegen 12:50 Uhr ein 21-Jähriger und seine 19-jährige Beifahrerin im Pkw VW und ein 18-jähriger Toyota-Fahrer die Güterstraße in Richtung Osten. Auf Höhe der Hausnummer 23a fuhr der Toyotafahrer auf den verkehrsbedingt haltenden VW-Fahrer auf. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt.

