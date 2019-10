Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Zwei Pkw-Insassen leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Am Donnerstagnachmittag, 17.10.2019, kam es gegen 16:45 Uhr es auf der Kreisstraße, Jeversche Staße, an der Einmündung zur Landesstraße 812 zu einem Verkehrsunfall.

Eine 54-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mercedes befuhr die Landesstraße aus Richtung Waddewarden kommend, in Fahrtrichtung Jever. An der Einmündung zur Kreisstraße 87 musste sie aufgrund aus Jever kommender Fahrzeuge als Wartepflichtige verkehrsbedingt halten. Das erste aus Jever kommende Fahrzeug verringerte mit eingeschaltetem Fahrtrichtungsanzeiger die Geschwindigkeit, um augenscheinlich abzubiegen.

In der Annahme, dass der dem abbiegenden Pkw folgende Pkw hinter dem Abbiegenden bleiben würde, fuhr die 54-jährige in den Einmündungsbereich in Fahrtrichtung Jever ein.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem 55-jährigen Fahrer des Pkw BMW, der den abbiegenden Pkw, in der Annahme, dass die Wartepflichtige mit ihrem Pkw an der Einmündung stehen bleiben würde, überholte.

Die zwei Insassen des Pkw Mercedes wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

