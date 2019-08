Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: 69 Außenspiegel entwendet - Polizei stellt Dieb

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (22. August 2019) hat die Polizei einen Mann gestellt, der zuvor die Spiegelgläser beider Außenspiegel an einem Auto entwendet hatte. In seiner Wohnung fanden sie weitere 69 Außenspiegel.

Gegen 1:30 Uhr beobachteten zwei Anwohner des Westwall, wie ein Mann die Spiegelgläser beider Außenspiegel eines Audi A4 Avant entwendete und anschließend in ein benachbartes Haus verschwand. Sie informierten die Polizei.

Die Beamten konnten den stark alkoholisierten 59-Jährigen in seiner Wohnung antreffen. Dort fanden sie weitere 69 Spiegelgläser sowie Verkleidungen von Außenspiegeln diverser Automarken. Diese stellten sie sicher. Auf den Krefelder wartet nun ein Strafverfahren.

Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (667)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell