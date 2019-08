Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Kioskbrand - Brandstiftung - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Montag (18. August 2019) hat es in einem Kiosk an der Ritterstraße / Billsteinstraße gebrannt.

Ein Anwohner bemerkte gegen 23:20 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Es entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise haben sich zu dem Zeitpunkt keine Personen in dem Kiosk aufgehalten, sodass niemand verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass es sich bei der Brandursache um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt.

Die Polizei Krefeld sucht nun Zeugen, denen am Sonntagabend (18. August 2019) zur betreffenden Zeit verdächtige Personen im Bereich Ritterstraße / Billsteinstraße aufgefallen sind. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (664)

