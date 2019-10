Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Versuchter Aufbruch zweier Zigarettenautomaten/Festnahme der mutm. Täter In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 01:50 Uhr und 02:12 Uhr, wurde in der Straße Ölhafendamm und in der Flutstraße versucht einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Jedes Mal seien drei Personen dabei beobachtet worden, die aber plötzlich von ihrem Vorhaben abließen und mit einem älteren Pkw flüchteten. Wenig später kann eine Funkstreife einen älteren Opel Vectra in der Flutstraße stoppen und kontrollieren. Die zuvor von einer Zeugin abgegebene Beschreibung passt auf drei der vier Insassen. Im Pkw können diverses Werkzeug, darunter ein Winkelschleifer sichergestellt werden. Alle vier Personen (zwei 17 jährige, ein 18- und ein 19 jähriger) werden vorl. festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen werden die Minderjährigen an die Sorgeberechtigten übergeben und die andern beiden auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Einbruch in Tankstelle Um 02:18 Uhr wurde der Polizei Wilhelmshaven ein Einbruch in eine Tankstelle in der Freiligrathstraße mitgeteilt. Zwei maskierte Täter schlugen die Fensterverglasung ein, stiegen ein und kamen wenig später mit Diebesgut wieder heraus. Das Ganze soll nur etwa 1 Minute gedauert haben. Sie konnten unerkannt entkommen. Weitere Zeugen die auffälliges im Bereich Freiligrathstraße zur fraglich Zeit beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei WHV zu melden. Pkw-Brand In der Werftstraße brannte am Samstag, gegen 00:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die komplette Fahrzeugfront eines dort geparkten BMW. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher Zaun wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Etwaige Zeugen die auffälliges beobachtet haben, mögen sich bitte unter Tel. 04421-9420 melden. Kurden protestieren in Wilhelmshaven gegen Erdogan und den türkischen Einmarsch in Nordsyrien Mit eindeutigen Protestausrufen skandierten ca. 350 Teilnehmer einer angemeldeten Versammlung in Wilhelmshaven und machten damit ihren Unmut gegenüber den militärischen Einmarsch der Türkei in Syrien und dem türkischen Staatspräsidenten lautstark deutlich. Sie sammelten sich hierzu ab 13:30 Uhr auf dem Rathausplatz und marschierten um 14:15 Uhr über Paul-Hug-Straße, Mitscherlichstraße, Bahnhofstraße zur sogenannten Rambla in Höhe der Nordseepassage. Hier hielten sie eine Abschlusskundgebung. Um 16 Uhr wurde die friedliche verlaufende Versammlung beendet.

