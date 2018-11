POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht vom 17.11.2018 auf den 18.11.2018, in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde der BMW eines 31-jährigen Bad Dürkheimers in der Seebacher Straße 8 in Bad Dürkheim durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser kollidierte, vermutlich beim Rangieren auf der Fahrbahn, mit dem Heck des BMW. An dem Fahrzeug des 31-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

