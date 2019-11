POL-PDLD: Landau, Thüringer Straße, 21.11.19, 22.10 Uhr Verkehrsunfall, Straßenverkehrsgefährdung

Polizeidirektion Landau

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 21.11.19, gegen 22.10 Uhr, als ein 33-jähriger Pkw-Fahrer auf der Suche nach der Hamburger Straße in Landau mehrere Poller in der Einmündung Thüringer-/Westpreußenstraße umgefahren hat. Zeugen beobachteten dies und unterrichteten die Polizei umgehend von der Flucht des Pkw-Fahrers von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der Hinweise konnte der stark alkoholisierte Fahrer im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung von 1,68 Promille. Nach der Blutentnahme, der Sicherstellung des Fahrzeuges wird gegen den Fahrer eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gefertigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

