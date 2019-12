PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 09.12.2019

Hofheim (ots)

1. Motorrad entwendet, Kelkheim (Taunus), Münster, Lise-Meitner-Straße, Ecke Max-Planck-Straße, Sonntag, 08.12.2019, 16:30 Uhr bis 18:15 Uhr

(jn)Ein schwarz-rot-graues Motorrad des Herstellers Kawasaki haben Zweiraddiebe am frühen Sonntagabend in Kelkheim gestohlen. Der Besitzer des Kraftrades hatte seine Maschine zuletzt um 16:30 Uhr in der Lise-Meitner-Straße, Ecke Max-Planck-Straße im Stadtteil Münster gesehen. Gegen 18:15 Uhr musste er dann feststellen, dass sein Motorrad, Modell Z900, verschwunden und bis dato auch nicht mehr aufgetaucht war.

Wer Hinweise zu dem gestohlenen Motorrad oder zu dem Diebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Schwalbach am Taunus, Feldbergstraße, Sonntag, 08.12.2019, 16:10 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)In Schwalbach ereignete sich am Sonntagabend ein Einbruch, bei dem unbekannte Täter Schmuck und Uhren im Wert von einigen Tausend Euro erbeuteten. Den ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Einbrecher zwischen 16:10 Uhr und 20:00 Uhr die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Feldbergstraße und brachen die Terrassentür auf. Im Zuge der Beutesuche durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und flüchteten letztendlich mit dem aufgefundenen Diebesgut. Darüber hinaus entstand durch das gewaltsame Vorgehen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Geschäftseinbruch, Hofheim am Taunus, Burgstraße, Samstag, 07.12.2019, 14:30 Uhr bis Sonntag, 08.12.2019, 12:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter auf ein Geschäft in der Hofheimer Innenstadt abgesehen. Die Täter kletterten über ein Hoftor in der Burgstraße und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, um den Verkaufsraum zu betreten. In diesem wurden die Unbekannten fündig und flüchteten mit der Registrierkasse, in welcher eine bislang unbekannte Geldsumme war.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 von der Kriminalpolizei in Hofheim entgegengenommen.

4. Vergeblich gehebelt, Hochheim am Main, Rüdesheimer Straße, Samstag, 07.12.2019, 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Samstages sind unbekannte Täter beim Versuch, in eine Wohnung in Hochheim einzubrechen, erfolglos geblieben. Zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr betraten die Gauner auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise ein Mehrfamilienhaus in der Rüdesheimer Straße und versuchten, eine Wohnungstür im 2. Stock aufzuhebeln. Zwar entstand durch das Hebeln Sachschaden an der Tür, jedoch gelang es dem oder den Tätern nicht, in die Wohnung einzudringen. Folglich flüchteten die Täter mit leeren Händen.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Kopfhörer abgenommen, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 07.12.2019, 17:30 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Sonntag angezeigt wurde, ist ein 13-jähriger Junge aus Bad Soden am Samstag während eines Besuches des Weihnachtsmarktes in Bad Soden bedroht worden. Daraufhin sollen die zwei Täter seine Kopfhörer an sich genommen haben. Den eigenen Angaben zufolge hielt sich der 13-Jährige gegen 17:30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt im Bereich der Königsteiner Straße auf, als ihn die allem Anschein nach jugendlichen Täter bedrohten. Kurz darauf entwendeten die Räuber die "AirPods" des Geschädigten, die etwa einen Wert von 180 Euro hatten. Das Duo wurde wie folgt geschrieben:

1. Täter: 16 Jahre alt; etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß; schlank; mittelbraune Haut; schwarze Locken; Bartflaum; leichter Akzent; schwarze Winterjacke; schwarze Jogginghose 2. Täter: 16 Jahre alt; ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß; kräftige Figur; südländisches Erscheinungsbild; weiße Baseball-Cap; graue Jogginghose

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

6. Eingangstür mit Stein eingeschlagen, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Sonntag, 08.12.2019, 01:25 Uhr

(jn)Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag einen Stein gegen die Eingangstür eines Geschäftes in der Frankfurter Straße geworfen und damit einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Gegen 01:25 Uhr beobachtete ein Zeuge den Vorfall und verständigte die Polizei. Er beschrieb den Täter als ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und gut gekleidet. Demnach soll er ein weißes Hemd, eine schwarze Anzugshose sowie einen schwarzen Parka mit Kapuze getragen haben und südländisch ausgesehen haben.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 von der Polizei in Hofheim entgegengenommen.

7. Kind läuft vor Pkw - leichtverletzt, Hochheim am Main, Breslauer Ring, Freitag, 06.12.2019, 17:30 Uhr

(jn)Ein 10-jähriges Mädchen ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Hochheim leicht verletzt worden. Gegen 17:30 Uhr verließ das Kind den Schulbus im Breslauer Ring und lief Zeugenaussagen zufolge unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem in Hochheim wohnhaften Mädchen und einem Mercedes, der zeitgleich auf dem Breslauer Ring in Richtung Frankfurter Straße unterwegs war. Dabei erlitt die 10-Jährige eine Verletzung und musste in einem Rettungswagen versorgt werden. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro an dem Scheinwerfer des Benz.

