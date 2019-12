Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Lünen schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1485

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (17.12.) auf der Viktoriastraße in Lünen ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Er war mit einem anderen Radfahrer kollidiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 14-jähriger Lüner gegen 13.35 Uhr auf dem südlichen Geh- und Radweg an der Viktoriastraße in Richtung Osten unterwegs. Als etwa in Höhe der Hausnummer 17 die Ampel auf Rotlicht wechselte, bremste der Jugendliche. Einen Zusammenstoß mit einem 85-Jährigen aus Lünen konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Dieser wollte offenbar gerade bei Grünlicht den Kreuzungsbereich in Richtung Norden überqueren.

Bei dem Unfall erlitt der 85-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 14-Jährige blieb unverletzt.

