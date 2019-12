Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bebelstraße in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1486 Unbekannte Täter haben am Dienstagabend (17.12.) in ein Einfamilienhaus in der Bebelstraße eingebrochen.

Zwischen 18:15 Uhr und 21:50 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Haus, beschädigten mehrere Türen und durchsuchten mehrere Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie das Gebäude jedoch ohne Beute. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ist auf der Suche nach den flüchtigen Einbrechern. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter 0231-132-7441 mit der Kriminalwache der Polizei Dortmund in Verbindung zu setzen.

