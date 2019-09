Polizei Dortmund

POL-DO: Neue Streifenwagen für die Polizei Dortmund - Einladung zum Medientermin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1097

Polizeipräsident Gregor Lange präsentiert am Mittwoch (25.9.) ab 11 Uhr den neuen Streifenwagen der Dortmunder Polizei. Die ersten beiden Fahrzeuge der Ford S-Max Reihe sind bereits in der Polizeiinspektion 1 im Einsatz - weitere werden folgen. Zusammen mit dem Mercedes-Benz Vito sollen sie nach und nach den BMW 318d Touring ersetzen.

Der Entscheidung für den S-Max ging ein Praxistest voraus, in dem auch Beamtinnen und Beamte der Polizei Dortmund Fahrzeugmodelle verschiedener Hersteller getestet hatten. Hierbei spielten auch die Raum- und Zuladungskapazitäten eine entscheidende Rolle. Zur Ausstattung des S-Max gehört zudem auch ein volldigitales Videoeigensicherungssystem mit einer Kameraausrichtung nach vorne und nach hinten.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich den Ford S-Max am Mittwoch (25.9.) ab 11 Uhr am Polizeipräsidium an der Markgrafenstraße anzuschauen. Um telefonische Anmeldung über die bekannten Erreichbarkeiten der Pressestelle wird gebeten.

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

