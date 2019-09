Polizei Dortmund

POL-DO: Kellereinbruch im Mehrfamilienhaus: 18 Keller betroffen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei sucht nach dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Linnenkamp in Lünen-Brambauer Zeugen.

Anwohner alarmierten die Polizei, nachdem sie am Samstagmorgen (21.9.) die aufgebrochenen Kellertüren festgestellt hatten. Die Spurensuche ergab, dass sich der / die unbekannten Täter über eine Kellertür an der Außenseite des Hauses Zugang verschafft hatten, indem sie die Glaselemente eingeschlagen hatten. Anschließend brachen sie die Türen zu den einzelnen Kellerräumen auf - insgesamt waren 18 Räume betroffen. Eine Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt in der Nacht von Freitag auf Samstag (21. September). Die Polizei fragt nun: Wer hat verdächtige Personen gesehen und / oder verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei unter 0231 - 132 7441 entgegen.

