POL-DO: Fahrradfahrer von Autofahrer übersehen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1096

Ein Fahrradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (20. September) auf der Somborner Straße in Lütgendortmund schwere Verletzungen.

Nach Angaben der beiden Beteiligten, fuhr ein Autofahrer (21/Bochum) mit seinem Kleintransporter zur Unfallzeit auf der Somborner Straße in Fahrtrichtung Westen. In Höhe der Hausnummer 116A bog er nach links in die Grundstückseinfahrt ein. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer (57/Dortmund) und erfasste in. Der Dortmunder prallte gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich schwer. Möglicherweise hat aber der Fahrradhelm schwere Kopfverletzungen verhindert.

Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000,- Euro.

