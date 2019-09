Polizei Dortmund

POL-DO: Achtjähriger Junge stürzt mit Mountainbike - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Am Sonntag, 15.9.2019, stürzte ein achtjähriger Junge aus Dortmund in einem Waldstück in Dortmund-Kirchhörde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 11.35 Uhr stürzte der Junge auf einem Waldweg, der von der Dahmsfeldstraße in den dortigen Wald führt, und verletzte sich schwer. An der Unfallörtlichkeit befindet sich ein Baumstumpf, vermutlich ist der Junge über den Stumpf gefahren und gestürzt. Drei vor Ort befindliche Zeugen leisteten Erste Hilfe, haben den Unfall selber jedoch nicht beobachtet. Vor Ort soll sich aber auch ein Zeuge des Unfalls befunden haben, der sich jedoch vor Eintreffen der Beamten wieder entfernt hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den oben genannten nicht mehr vor Ort gewesenen Ersthelfer, sich bei der Polizeiwache Hombruch unter 0231-132-1521 zu melden.

Auskünfte zu diesem Sachverhalt erteilt die Pressestelle ab Montag, 23.9., zu den üblichen Geschäftszeiten.

