Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Weißer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag parkte eine Autofahrerin zwischen 17.55 und 19.05 Uhr ihren PKW rückwärts in einer Parkbox in Olpe auf der "Bleichewiese". Nach ihrer Rückkehr stellte sie auf der Beifahrerseite einen Schaden fest. Hier war weißer Farbabrieb vorhanden. Nach Angaben der Geschädigten habe beim Abstellen ein weißer Kleinwagen, möglicherweise ein Skoda Citigo, neben ihrem PKW gestanden. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug, das auf der Beifahrerseite Beschädigungen aufweisen müsste, bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

