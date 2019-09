Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrerin verletzt sich bei Alleinunfall

Kreispolizeibehörde Olpe (ots)

Am Sonntag gegen 18 Uhr befuhr eine 39 jährige Motorradfahrerin aus Iserlohn die Lenscheider Straße (L 687)aus Richtung Sundern kommend in Fahrtrichtung Rönkhausen. In einer Linkskurve kam die Motorradfahrerin auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz hat sich die Iserlohnerin vermutlich das Schlüsselbein gebrochen. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

