Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 17:15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Grevenbrück ein. Dort entwendeten sie u.a. eine wertige Armbanduhr und richteten hohen Sachschaden an.

