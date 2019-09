Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Attendorn (ots)

Am Samstagvormittag um 11:20 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die Repetalstraße von Niederhelden in Richtung Mecklinghausen. Ein 42-jähriger Fahrer aus China geriet dabei aus Unachtsamkeit gegen einen hohen Bordstein, wodurch er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Durch den Aufprall zog er sich schwere Schulterverletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Repetalstraße in beide Fahrtrichtungen für ca. 15 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell