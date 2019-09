Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Party läuft aus dem Ruder

Lennestadt (ots)

Am 13.09.2019 gegen 22:45 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine ruhestörende Party in Lennestadt - Elspe. Neben der Ruhestörung wurde zeitgleich eine Schlägerei von dieser Party gemeldet, in deren Verlauf ein 18-jähriger Geschädigter eine blutende Gesichtsverletzung davontrug. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Täter noch vor Ort ermitteln. Diese versuchten sich jedoch zunächst durch Weglaufen, und als sie durch die Polizisten eingeholt wurden, durch körperliche Gewalt gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr zu setzen. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein eingesetzter Polizeibeamter verletzt, wodurch er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Beiden 18-jährigen Tatverdächtigen wurden Blutproben entnommen. Anschließend mussten sie den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Neben einem Strafverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil des anderen Partygastes werden sie sich zukünftig auch einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte stellen müssen.

