Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Eine 68- jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstag gg. 15.24 Uhr bei einem Unfall in Sarstedt leicht verletzt worden. Ein 40-jähriger Sarstedter wollte mit seinem Opel aus der Straße Im Kirchenfelde nach rechts in die Görlitzer Straße einbiegen. Hierbei übersieht er die Sarstedterin, die mit ihrem Fahrrad die Görlitzer Str. in Richtung Voss- Straße befährt. Durch die leichte Kollision kommt die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzt sich leicht. Zur weiteren Untersuchung wird sie in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden von 200 Euro, das Fahrrad blieb unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell