Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Kreispolizeibehörde Olpe (ots)

Wenden-Schönau: Am Sonntagnachmittag um 14:38 Uhr befuhr ein 45 Jahre alter Kradfahrer aus Freudenberg die Straße An der Helle in Richtung Kreuztal. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer aus unerkennbaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Durch den Aufprall verletzte sich der Motorradfahrer im Bereich der Arme und Beine und wurde zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000EUR.

