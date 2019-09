Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Attendorn (ots)

Am Samstag gegen 17:35 Uhr beabsichtigte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer auf der Landstraße 697 aus Helden kommend nach links auf die Kreisstraße 17 Richtung Repe abzubiegen. Geblendet durch die tief stehende Sonne übersah er dabei eine entgegenkommende 38-jährige Radfahrerin. Diese erlitt bei dem Zusammenstoß unter anderem Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm.

