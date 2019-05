Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Traktor prallt gegen Telefonmast - Roter Kombi flüchtet von der Unfallstelle

Bad Laasphe (OT Feudingen) (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Traktor und Anhänger die K35 von Banfe in Richtung Feudingen. Auf dieser Strecke kam ihm ein unbekannter Pkw-Fahrer mit einem roten Kombi entgegen. Der Traktorfahrer musste nach rechts ausweichen und fuhr gegen einen Telefonmast. Sein Anhänger stürzte hierbei um. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2000,- Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Bad Berleburg entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell