Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mountainbiker kollidiert mit Pkw - 20-Jähriger leicht verletzt

Siegen (OT Bürbach) (ots)

Am Sonntag, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mountainbiker einen Waldweg am Giersberg. Beim Überqueren der Giersbergstraße übersah er einen von links heranfahrenden VW Passat. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Pkw und wurde dabei gegen die Motorhaube und Frontscheibe geschleudert. Der 20-Jährige, welcher keinen Helm trug, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus gefahren.

Da beim Fahrradfahrer Cannabis gefunden wurde und der Verdacht bestand, dass er Joints geraucht hatte, wurde eine Blutprobe entnommen.

Der 32-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 3200,- Euro.

