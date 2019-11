Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr am 26.11.2019 gegen 13:00 Uhr die Straße Am Kurpark aus Fahrtrichtung Eichhofstraße kommend in Richtung Kurpark. Vermutlich aufgrund der verengten Fahrbahnbreite kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW. Die Frau hielt am rechten Fahrbahnrand an um den Personalienaustausch durchzuführen. Der LKW verließ die Unfallstelle ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu machen. Bei dem LKW handelt es sich lt. der Frau um einen 3,5 t mit Ladefläche. Der entstandene Schaden beträgt circa 350 Euro.

Hinweise zu dem unbekannten LKW bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Stephan Müller Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell