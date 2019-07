Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mobiliar in Biergarten mit blauer Farbe beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Schriesheim (ots)

In dem Biergarten einer Bar in der Talstraße/Ecke Heidelberger Str. beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 4 Uhr und 9 Uhr, zwei Tische und mehrere Stühle mit blauer Farbe. Dabei richteten die Unbekannten Sachschaden an, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich an den Polizeiposten Schriesheim unter Tel.: 06203/61301 oder an das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu wenden.

