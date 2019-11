Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahnenmasten an Alsfelder Pfefferhöhe beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Fahnenmasten an Alsfelder Pfefferhöhe beschädigt

ALSFELD. Am frühen Dienstagmorgen (26.11.), zwischen Mitternacht und 9:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei Fahnenmasten eines Fast-Food-Restaurants auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage "Pfefferhöhe". An einem Mast konnte gelbe Fremdfarbe festgestellt werden. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefon 06631/974-0 zu melden.

