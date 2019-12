Polizei Dortmund

POL-DO: Erstmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und Verletzten auf der A 2 - Sperrung dauert voraussichtlich noch bis in die Abendstunden an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1482

Auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover hat sich am Dienstagnachmittag (17. Dezember) ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Autobahn ist an der Unfallstelle derzeit gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.35 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Dortmund-Nordwest. Zu diesem Zeitpunkt wechselte ein Auto den ersten Erkenntnissen zufolge von der Nebenfahrbahn im Kreuz auf die Hauptfahrbahn in Richtung Hannover und bremste. Ein nachfolgender Lkw fuhr daraufhin auf den Pkw auf. Ein weiterer, mit Flüssig-Ethanol beladener Lkw fuhr wiederum auf diesen Lkw auf. Hinter dem Gefahrguttransporter befand sich ein weiteres Auto, dessen Fahrer noch versuchte auszuweichen. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Schutzplanke.

Alle Fahrzeugführer wurden von Rettungswagen leicht verletzt in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Das Gefahrgut läuft nicht aus. Trotzdem werden die Bergung der verunfallten Fahrzeuge sowie die Räumung der Unfallstelle voraussichtlich noch bis zu vier Stunden andauern. Die Hauptfahrbahn in Richtung Hannover ist derzeit komplett gesperrt, ebenso die Anschlussstelle Henrichenburg in Richtung Hannover. Der Verkehr wird aktuell über die Nebenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Verkehrsfunk zu verfolgen und die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse und halten Sie diese für nachfolgende Einsatzfahrzeuge offen.

Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell