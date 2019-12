Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeugbrand - zwei Fahrzeuge beschädigt - Velbert - 1912086

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag (14.12.2019) kam es in Velbert, auf der Straße Am Kattensiepen, zu einem Brand an einem geparkten Mercedes C200 sowie zu einer damit verbundenen Beschädigung eines davor abgestellten grünen VW Transporters.

Gegen 16:30 Uhr parkte der Geschädigte seinen Mercedes am Fahrbahnrand. Er bemerkte eine leichte Rauchentwicklung, konnte bei einer Nachschau im Motorraum jedoch keine konkrete Ursache feststellen und entfernte sich von seinem Fahrzeug.

Wenige Minuten später bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine Rauchentwicklung auf der Straße und bemerkte das brennende Fahrzeug. Er informierte unmittelbar die Feuerwehr, die trotz schnellen Eingreifens nicht verhindern konnte, dass die Front des Mercedes komplett ausbrannte. Auch der davor abgestellte VW Transporter wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Eine Ursache für die Brandentwicklung konnte bisher nicht genannt werden. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird ein Kabelbrand als mögliche Ursache vermutet.

