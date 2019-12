Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Polizei stoppt nach Zeugenhinweis erneut Transporter mit gestohlenen Fahrrädern

Dortmund (ots)

Wie bereits am 10. Dezember 2019 konnte die Dortmunder Polizei nach dem Hinweis eines Zeugen auch am Freitag (13.12.2019) einen mit gestohlenen Fahrrädern beladenen Transporter vor der Abfahrt in Richtung Bulgarien stoppen und mehrere Tatverdächtige festnehmen.

Um 17.35 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen in Bulgarien zugelassenen Transporter, der in der Nähe des Nordmarktes stehe. Die Fracht: hochwertige Fahrräder. Polizisten entdeckten den Sprinter auf der Bergmeisterstraße und beobachteten das Fahrzeug fast zwei Stunden lang. Etliche Personen hievten Fahrradrahmen und Felgen auf die Ladefläche.

Gegen 19.25 Uhr startete der Transporter in Richtung Münsterstraße. Mehrere Polizisten stoppten den Transporter in der Schubertstraße. Im Fahrzeug saßen sieben Männer, eine Frau und ein Kleinkind. Beladen war der Mercedes mit zwölf Fahrrädern. Deren Herkunft konnten die Insassen nicht erklären. Die Polizei stellte die zwölf Räder, insgesamt 3.620 Euro Bargeld, zwei Mobiltelefone und auch Heroin sicher.

Wie bei dem Fall vom 10.12.2019 waren die Räder für einen Platz sparenden Transport zerlegt. Rahmen und demontierte Bauteile waren durchnummeriert, um sie später wieder zusammenbauen zu können. Die festgenommenen Tatverdächtigen sind zwischen 24 und 54 Jahre alt. Sie wurden auf einer Wache identifiziert. Haftgründe lagen gegen sie nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Hehlerei.

Sobald die Kriminalpolizei die Fahrräder den rechtmäßigen Eigentümern zuordnen kann, nimmt sie mit ihnen Kontakt auf. Voraussetzung dafür ist, dass der Diebstahl angezeigt worden ist.

Tipps zum Schutz vor Fahrraddieben lesen Sie in dieser Presseinformation: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4465191

