Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge informiert Notruf 110 - Polizei entdeckt 16 gestohlene Fahrräder

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1451

Wie wichtig Zeugenhinweise für die Polizei sind, zeigte sich erneut am Dienstagabend (10.12.2019), dieses Mal in der Dortmunder Nordstadt.

Ein Bürger informierte den Polizei-Notruf über verdächtige Ladearbeiten an einem Mehrfamilienhaus auf der Bornstraße. Ein Einsatztrupp und Streifenteams der Polizei folgten dem Hinweis - und entdeckten in einer Wohnung und in einem Keller 16 für den Abtransport bereitgestellte hochwertige Fahrräder.

Um 19.30 Uhr überprüften zivil gekleidete Polizisten zunächst den 37-jährigen Fahrer eines noch nicht beladenen Transporters, der auf der Stollenstraße offenkundig auf das Beladen seines in Bulgarien zugelassenen Fahrzeugs wartete. Im Wohnhaus entdeckten Polizisten mehrere hochwertige Fahrräder, darunter auch E-Bikes. Ein Staatsanwalt ordnete sofort die Durchsuchung einer Wohnung und des Kellers an.

Zum Abtransport standen 16 Fahrräder bereit. Rahmen und bereifte Felgen waren so durchnummeriert, dass die Bauteile für die spätere Montage schnell wieder zuzuordnen waren. Außerdem entdeckten die Polizisten eine Tasche mit Werkzeugen, die für Ein- und Aufbrüche geeignet sind. Es bestand der Verdacht, dass die Fahrräder gestohlen worden sind und ins Ausland transportiert werden sollten.

Die Polizei identifizierte später auf der Wache acht im Ruhrgebiet und in Bulgarien lebende Männer und Frauen. Sie sind zwischen 23 und 54 Jahre alt. Da keine Haftgründe bestanden, konnten die Tatverdächtigen die Wache wieder verlassen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Hehlerei. Sichergestellt wurden sämtliche Fahrräder, fünf Mobiltelefone und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Das Geld stammt mutmaßlich aus dem Verkauf von gestohlenen Fahrrädern.

Die Dortmunder Polizei rät Fahrrad-Besitzern, ihr Eigentum gut gegen Diebstahl zu sichern. Hier wichtige Tipps:

- Investieren Sie in ein solides Schloss, das den Wert des Fahrrades berücksichtigt. Faustregel für den Kaufpreis des Schlosses: 10 Prozent vom Neuwert des Rades.

- Das Rad nicht nur anlehnen und abschließen, sondern fest z. B. an eine Laterne anschließen.

- Auch leicht demontierbare hochwertige Zubehörteile gegen Diebstahl sichern. Fachhändler wissen, wie Felgen, Sättel etc. gesichert werden können.

- Besondere Vorsicht gilt an unbeobachteten Orten, wo Diebe ungestört arbeiten können. Wer sein Rad dort abstellt, muss es besonders gut sichern.

- Auch in Kellerräumen oder -gängen abgestellte Räder ab- und anschließen. Denn Unbefugte können sich schnell Zugang in Mehrfamilienhäuser verschaffen, wenn Haustüren nicht richtig verschlossen sind.

- Tragen Sie die Rahmennummer und andere individuelle Merkmale in einen Fahrradpass ein. Den Pass gibt es kostenlos auch als Smartphone-App, die zusätzlich Fotos vom Rad speichert. Der elektronische Pass erleichtert nach einem Diebstahl die Fahndung. Der Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebsta hl/diebstahl-von-zweiraedern/fahrradpass-app/

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell