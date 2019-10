Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kleinenglis - Diebstahl eines Sprinters

Homberg (ots)

Borken-Kleinenglis Diebstahl eines Sprinters Tatzeit: 05.10.2019, 12:00 Uhr bis 06.10.2019, 13:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bergmannstraße einen Sprinter im Wert von ca. 17.000,- Euro gestohlen.

Die Täter überwanden die technischen Sicherungen des weißen Daimler, Typ: Sprinter 211, mit der Fahrgestellnummer: WDB entwendeten den Pkw vom frei zugänglichen Parkplatz der freiwilligen Feuerwehr. Im Pkw befanden sich Werkzeuge der Firma Hilti und Bosch im Wert von ca. 2.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

