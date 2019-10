Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Rezeption am Neuenhainer See

Homberg (ots)

Erholungszentrum Neuental - Neuenhainer See Tatzeit: 02.10.2019, 17:00 Uhr bis 03.10.2019, 10:00 Uhr

Derzeit unbekannter Täter hebelte am Verwaltungsgebäude ein Seitenfenster auf, durch welches er in die Rezeption einsteigen konnte. Hier wurde gewaltsam die Kasse geöffnet und Bargeld entnommen. Zudem stahl der Täter aus einem Sparschwein weiteres Geld, so dass ein Gesamtstehlschaden von 480,00 Euro entstand. Der Schaden am Fenster liegt bei 100,00 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell