POL-HR: Schrecksbach: Lamborghini im Wert von 185.000,- Euro aus Garage gestohlen

Schrecksbach Diebstahl eines Lamborghini-Sportwagens Tatzeit: 29.09.2019, 01:30 Uhr Einen schwarzen Lamborghini Huracan stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus einer Garage eines Wohnhauses "An der Gonzenburg". Die Täter brachen die Haustür des Wohnhauses auf und stahlen dort den Schlüssel für den Lamborghini, welcher sich in einer Garage des Hauses befand. Sie öffneten das Garagentor und entwendeten anschließend den Pkw auf nicht bekannte Weise. Eine Zeugin hatte um 01:30 Uhr Motorengeräusche gehört. Bei dem Lamborghini handelt es sich um das Modell "Huracan" und es hat die amtlichen Kennzeichen MEG-A 610. Der Zeitwert des Fahrzeugs beträgt 185.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

